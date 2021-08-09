انخفاض أسعار النفط

ملبورن-سانا

انخفضت أسعار النفط اليوم ما يزيد على اثنين بالمئة لتواصل خسائرها الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي وبسبب قيود جديدة لمواجهة جائحة كورونا في آسيا.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت نزلت 1.52 دولار أو ما يعادل 2.2 بالمئة إلى 69.17 دولاراً للبرميل بعد أن هبطت ستة بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها في أربعة أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو ما يعادل 2.4 بالمئة إلى 66.64 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت قرابة سبعة بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في تسعة أشهر.