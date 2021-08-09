إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة التي خرجت في بلدة بيتا جنوب نابلس تنديداً بإقامة الاحتلال بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح ما أدى لإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.

واستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها البلدة منذ أيار الماضي رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح الذي يتوسط بلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس.