فريق تشرين يتوج بكأس دورة تشرين الكروية للعام الثاني على التوالي

اللاذقية-سانا

توج فريق تشرين بكأس دورة تشرين الكروية للعام الثاني على التوالي بفوزه على الفتوة بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الباسل في اللاذقية.

وسجل هدف المباراة الوحيد كامل كواية في الدقيقة 46 من المباراة.

وتوج كواية بلقب هداف الدورة بالقرعة بعد أن تساوى مع لاعب الفتوة محمد زينو بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتأهل تشرين للمباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على متصدر المجموعة الأولى حطين بثلاثة أهداف نظيفة وبالدور الأول على منتخب شباب سورية بهدفين لهدف وعلى الشرطة بثلاثة أهداف دون رد وتعادل مع عفرين بهدف لمثله.

وكان تشرين توج بكأس دورة تشرين العام الماضي بفوزه على الكرامة بهدفين دون رد.