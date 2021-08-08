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الصحة العالمية: التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات كورونا

2021-08-08

موسكو-سانا

أكدت ميليتا فوينوفيتش مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات فيروس كورونا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فوينوفيتش قولها إن ” زيادة نسبة التطعيم ستؤدي إلى تناقص عدد المرضى في المشافي والأشخاص في وحدات العناية المركزة”.

وحسب فوينوفيتش فإن “سلالة دلتا من الفيروس قد حلت محل ألفا تقريباً من حيث التوزيع بينما يواصل الخبراء مراقبة الوضع مع احتمال انتشار سلالة لامبدا”.

يشار الى أن سلالة لامبدا من فيروس كورونا اكتشفت في بيرو عام 2020 وخلال الشهر الماضي من هذا العام أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انتشارها في أكثر من 30 دولة خاصة في الأمريكيتين.

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