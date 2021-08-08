عروض وأسعار مخفضة في مهرجان الخيرات بجبلة

اللاذقية-سانا

تتواصل فعاليات مهرجان الخيرات بدورته الثامنة في ساحة المول بمدينة جبلة بمحافظة اللاذقية والذي يقدم تخفيضات على أسعار المنتجات والسلع تتراوح بين 25 و50 بالمئة عن أسعار السوق.

وبين زهير العقاد رئيس القطاع الغذائي في المهرجان لمراسلة سانا أن المهرجان إلى جانب الحسومات على المنتجات (مواد غذائية ومنظفات والبسة وكهربائيات ومستلزمات منزلية وغيرها) يقدم عروضاً وهدايا مجانية للزائرين وفرصة دخول سحب على مكيف سعة طن لكل من يشتري بقيمة 10 آلاف ليرة مؤكداً أهمية هذه الفعالية لجهة عدد الشركات المشاركة والتنظيم والأسعار المنافسة.

وأوضح فادي غندور مدير شركة غذائية أن المهرجان يسهم بإيصال المنتج من المصنع إلى المستهلك بشكل مباشر بما يختصر حلقة الوساطة التجارية ويتيح تخفيض سعر السلعة بهامش أكبر دون تأثير على المنتج.

وذكر صالح إسماعيل وكيل شركة لتصنيع الشيبس أن المهرجان يسهم بتعريف الزوار بالأصناف المتوافرة وأسعارها المخفضة فيما اعتبرت رهف وسوف وكيلة شركة لتصنيع المنظفات أن المهرجان فرصة لترويج المنتجات الوطنية ويتم بيعها فيه بأسعار منخفضة.

ونوهت مريم شحادة وكيلة شركة غذائية لإنتاج الكونسروة والعصائر والنسكافيه بالعروض المميزة والتخفيضات الكبيرة بالمهرجان إلى جانب الإقبال على التسوق وتحقيق مبيعات جيدة.

وأبدى عدد من الزوار إعجابهم بالمنتجات والعروض حيث قالت الدكتورة رهام الصالح “إن الأسعار مقبولة بالنسبة لمثيلاتها في الأسواق” منوهة بفكرة تخصيص يوم تقدم فيه هدايا مجانية للزوار والاشتراك بسحوبات للمتسوقين” فيما أشارت المعلمة بشرى عباس إلى ضرورة إقامة مثل هذه المهرجانات بشكل دوري ومتنقل بين المدن والأرياف بينما لفتت عبير عباس إلى أن المهرجان فرصة للشراء وتحقيق متعة التسوق في حين أكدت وئام أحمد جودة الكثير من المنتجات المعروضة بأسعار تنافسية وأنها تناسب ذوي الدخل المحدود.

واطلقت مجموعة رجال وسيدات الأعمال الخاصة بمبادرة الخيرات فعاليات المهرجان في الـ 2 من آب الجاري على أن يستمر حتى الـ 12 منه.

مارينا قبو