حزب مصر العربي الاشتراكي: واشنطن الداعم الأول للإرهاب في سورية

القاهرة-سانا

أدان حزب مصر العربي الاشتراكي استمرار الإدارة الأمريكية بدعم الإرهاب في سورية وإعادة تجميع وتدريب الإرهابيين وإمدادهم بالسلاح من أجل تنفيذ جرائم جديدة ضد الشعب السوري.

وقال الحزب في بيان حصل مراسل سانا بالقاهرة على نسخة منه: “إن واشنطن على اختلاف إداراتها لا تزال هي الصانع الأساسي والداعم الأول للتنظيمات الإرهابية التي ترتكب الجرائم بحق السوريين” مشدداً على أن هذا الدعم كان ولا يزال يستوجب محاكمة دولية كي تعي الولايات المتحدة أنها ليست بعيدة عن العقاب وأن جرائمها لن تمر.

وأشار الحزب إلى أن المخططات الأمريكية أصبحت مكشوفة والعالم يعي الدعم المباشر وغير المباشر الذي تقدمه واشنطن للإرهاب لكن يتبقى للعالم أن يقف وقفة فعلية أمام تلك الجرائم الأمريكية بحق شعوب المنطقة.

وأعرب الحزب عن ثقته بقدرة سورية على إنهاء الاحتلال الأمريكي وإنهاء هذا الإرهاب والانتصار النهائي عليه.