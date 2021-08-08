أنصار رئيس النظام التركي يخططون لتسميم سجناء معارضين

أنقرة-سانا

كشفت صحيفة زمان التركية أن أنصار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يخططون لارتكاب جريمة بحق سجناء معارضين للتخلص منهم من خلال تسميمهم.

وأوضحت الصحيفة أن مصطفى آيدن أحد أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم قال خلال دردشة على تطبيق “كلوب هاوس”: “دعونا نحرم السجناء المعارضين من الطعام في السجن، دعوهم يأكلون بعضهم بعضاً، علينا أن نقتلهم”.

كما قال مشارك آخر في الدردشة: إنه “بإمكان طباخ ما القيام بدور بطولي وتسميمهم” بينما قال آخر: “نحتاج إلى خفض التكاليف باستخدام سموم رخيصة”.

وقام نشطاء على تويتر بفضح ما جرى وعرض تسجيل لما دار في غرفة الدردشة على تطبيق كلوب هاوس.

ويواجه الناقدون لسياسات أردوغان والمعارضون له عمليات تجسس وتهديدات بالقتل والاختطاف منذ عام 2014 لكن محاولة الانقلاب ضده في تموز عام 2016 أصبحت بمثابة ذريعة دائمة يستخدمها النظام التركي لتصفية خصومه ومعارضيه.