مدير معاهد الصحة الأمريكية: الولايات المتحدة فشلت في مكافحة كورونا

واشنطن-سانا

حذر مدير المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة فرانسيس كولنز اليوم من أن بلاده تفشل في مكافحة فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات كولنز بعد تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة يومية من الإصابات بالفيروس في ستة أشهر.

وقال كولنز لشبكة (إيه بي سي) التلفزيونية “لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه في هذا الصدد من حيث عدد الاصابات بالوباء.. نحن نفشل”.

وحذر كولنز من تأثير الفيروس على الأطفال وقال إن عدد الأطفال المصابين بـ (كوفيد 19) والذين أدخلوا المستشفيات وصل الآن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق موضحاً أنه “إذا لم يطلب من الأطفال العائدين إلى صفوفهم وضع الكمامات فسينتشر الفيروس بشكل أكبر ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفشي الوباء في المدارس وسيتعين على الأطفال العودة إلى التعلم عن بعد وهو الأمر الوحيد الذي نريد الحؤول دون حدوثه”.

إلى ذلك أعلن مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي عن موافقة محتملة على لقاحات رئيسة من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الفدرالية هذا الشهر معرباً عن أمله في أن يحصل ذلك في أقرب وقت.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 632887 وفاة من أصل 36495295 إصابة.