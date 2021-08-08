السودان يستدعي سفيره لدى أثيوبيا للتشاور

الخرطوم-سانا

استدعى السودان سفيره لدى أثيوبيا للتشاور بعد اتهامات وجهتها أديس أبابا للخرطوم بتوغل قوات سودانية داخل حدودها.

ووصفت وزارة الخارجية السودانية التصريحات الصادرة عن مسؤولين أثيوبيين بـ “الغريبة” وقالت في بيان اليوم: إن “الإيحاء بلعب السودان دوراً في النزاع في إقليم تيغراي وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه أثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان وترويج لمزاعم لا تملك سنداً لها ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الأثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها”.

وأضافت الخارجية السودانية: إن “اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تيغراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي وتعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في أثيوبيا وللتضامن فيما تواجهه من تحديات”.

وأكدت الخارجية أن جهود السودان لن تتوقف وسيواصل الدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع في أثيوبيا.

ويشهد إقليم تيغراي الأثيوبي منذ تشرين الثاني الماضي اضطرابات بعد المواجهات بين الجيش الأثيوبي وبين مسلحي جبهة تحرير تيغراي ما أسفر عن فرار عشرات آلاف اللاجئين إلى السودان.