فرار آلاف الأشخاص إثر اشتداد حرائق الغابات بجزيرة إيفيا اليونانية

أثينا-سانا

فر الآلاف من سكان جزيرة إيفيا اليونانية من منازلهم مع احتدام حرائق الغابات وتعذر السيطرة عليها لليوم السادس على التوالي اليوم في حين استعدت العبارات لمزيد من عمليات الإجلاء بعد نقل كثيرين إلى مناطق آمنة بحراً.

وذكرت وكالة رويترز ان حدة الحرائق التي كانت تهدد الضواحي الشمالية لأثينا تراجعت إلى حد ما في الأيام الأخيرة لكن حريق إيفيا وهي جزيرة كبيرة تقع إلى الشرق من العاصمة سرعان ما انتشر في عدة جهات.. وأتت النيران على عشرات الآلاف من الدونمات في الغابات عبر القطاع الشمالي ما أجبر السلطات على إخلاء عشرات القرى.

وقامت قوات خفر السواحل بإجلاء أكثر من ألفي شخص بينهم عدد كبير من المسنين من أجزاء مختلفة من الجزيرة منذ يوم الثلاثاء في عمليات إنقاذ بحرية صعبة مع تحول سماء الليل إلى اللون الأحمر بسبب ألسنة اللهب.

وقال حاكم منطقة وسط اليونان فانيس سبانوس إن الوضع في شمال الجزيرة كان “صعباً للغاية” على مدار ما يقرب من أسبوع.

واشتعلت حرائق الغابات في أجزاء كثيرة من اليونان في وقت تواجه فيه أسوأ موجة حارة منذ نحو 30 عاماً حيث أتت النيران على أراضي غابات ودمرت عشرات المنازل ومؤسسات الأعمال في جميع أنحاء البلاد ونشرت السلطات قوات من الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق وقالت السلطات إن أكثر من 570 من رجال الإطفاء يكافحون النيران في إيفيا.

وجرى احتواء حريق على سفوح جبل بارنيثا شمال أثينا لكن الظروف الجوية تعني أنه لا يزال هناك خطر كبير من احتمال اندلاعه مرة أخرى.