إخماد 51 حريق غابات في روسيا خلال الساعات الماضية

موسكو-سانا

أعلنت الهيئة الروسية لحماية الغابات عن تمكن رجال الإطفاء في البلاد من إخماد 51 حريقا على مساحة تبلغ 1379 هكتارا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وجاء في بيان اصدرته الهيئة اليوم ونقله موقع روسيا اليوم “تدل معلومات خدمات الغابات الإقليمية على أن رجال إطفاء حرائق الغابات قاموا الليلة الماضية بإخماد الحرائق الـ 51 على مساحة تبلغ 1379 هكتاراً”.

وكشفت الهيئة عن تسجيل أكبر مساحة لحرائق الغابات في جمهورية ياقوتيا ساخا التي يشتعل فيها حاليا 90 حريقاً على مساحة تبلغ نحو 4ر1 مليون هكتار.

وكانت السلطات في الجمهورية الواقعة شرق روسيا أعلنت حالة الطوارئ في محاولة للسيطرة على حرائق الغابات الواسعة فيها مع مشاركة نحو 2633 رجل إطفاء و380 مركبة إطفاء في إخماد الحرائق فيها.