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الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال

2021-08-08

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إنه على المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين وترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي والإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

ودعت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان إلى الإسراع في البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا لمحاسبة المسؤولين عنها.

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