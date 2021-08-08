مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر جراء إطلاق نار بمدينة شيكاغو الأميركية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأميركية مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في حادث إطلاق نار في حي ويست إنغلوود بمدينة شيكاغو بولاية الينوي الأميركية أمس.

ونقلت صحيفة شيكاغو صن تايم المحلية عن نائب قائد شرطة المدينة إريك كارتر قوله إن الضابطين وأحدهما امرأة تعرضا مساء أمس لإطلاق نار خلال توقف إشارة المرور في شارع 63 في جادة بيل افينيو ورداً على مصدر الإطلاق وأصابا أحد المهاجمين إلا أنهما أصيبا كذلك بجروح خطيرة استدعت نقلهما إلى المشفى.

وأضاف كارتر أن أحد الضابطين وهي امراة توفيت متأثرة بجروحها فيما الضابط الآخر في حالة حرجة.

وكان ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار في مدينة شيكاغو الشهر الماضي حيث تشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأميركي.