الهند تسجل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا وألمانيا 3127 إصابة

عواصم-سانا

سجلت الهند 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وكذلك 491 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب أحدث بيانات موقع وورلد ميتر فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31 مليوناً و934455 إصابة والوفيات إلى 427892 حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

وتأتي الهند في الترتيب الثاني بعد الولايات المتحدة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس والثالث بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 3127 إصابة جديدة بالفيروس وأربع حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و790766 إصابة والوفيات إلى 91782 حالة .

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم تسجيل 96 إصابة جديدة بكورونا مقابل 107 إصابات قبل يوم مشيرة إلى أن 81 من الإصابات الجديدة محلية وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد19 في بر الصين الرئيسي 93701 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا ًعند 4636.