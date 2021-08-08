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كورونا يحصد أرواح أكثر من أربعة ملايين و296 ألف شخص حول العالم

2021-08-07

عواصم- سانا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و296 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصل إلى 202  مليون و807  آلاف و89  مصاباً وإجمالي حالات الوفاة إلى 4296674 بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 182220350.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 632887 وفاة من أصل 36495295 إصابة تليها الهند مع تسجيل 427753 وفاة من أصل 31913186 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها  561807 حالات وفاة من أصل 20108746 إصابة.

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