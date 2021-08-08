الأردن يفرض حجراً صحياً إلزامياً على القادمين من سبع دول

عمان-سانا

فرضت السلطات الصحية الأردنية اليوم الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً على الوافدين من سبع دول لمنع تفشي وباء كورونا.

وقال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي في تصريح متلفز إن الدول السبع المفروض عليها القرار بحسب تصنيفها الوبائي هي الهند وبنغلادش وميانمار وباكستان ونيبال وبوتان وسيريلانكا وأن أي شخص يأتي من هذه الدول يجب أن يخضع للحجر المؤسسي 14 يوماً مهما كانت نتيجة الفحص.

وأوضح البلبيسي أن أي مواطن غادر الأردن وحاصل على جرعتي اللقاح وسفره أقل من 10 أيام لن يطلب منه شهادة فحص بي سي آر من الدولة التي سافر إليها.

وسجلت السلطات الصحية الأردنية 11 وفاة و396 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.