وزارة التربية: الخامس من أيلول المقبل موعد بدء الدراسة في جميع المدارس

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية الخامس من شهر أيلول المقبل موعدا لبدء الدراسة للعام الدراسي 2021-2022 في جميع المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها بجميع أنواعها ومستويات مراحلها رياض الأطفال والتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية العامة والشرعية والمهنية الصناعية والتجارية والنسوية “بما فيها طلاب منهاج الفئة ب”على أن يداوم الإداريون والمعلمون بدءاً من صباح يوم الأحد 29 آب الجاري.

وحددت الوزارة وفق بيان تلقت سانا نسخة منه حصتين درسيتين للتعلم الوجداني الاجتماعي مؤكدة على وجوب التركيز خلال الأسبوعين الأولين من بدء العام الدراسي على مراجعة وترميم معلومات العام الدراسي السابق في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي حيث سيتوافر برنامج يستطيع الطالب تقييم ذاته بشكل أولى في مستوى التعلم ثم يخضع لتقييم المدرس.

وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق دوام فعلي35 أسبوعاً بحيث يكون عدد أيام الدوام 175 يوماً وبما يضمن استمرار اعتمادية المنظومة التربوية السورية.

ووفق البيان حدد امتحان الفصل الأول في 5 كانون الثاني القادم وامتحان الفصل الثاني في 18 أيار العام القادم.