عشر دقائق في الشمس يومياً كافية لحصول الطفل على فيتامين دال

دمشق-سانا

أوصت اختصاصية أمراض الأطفال استشارية الاستقلاب بمشفى الأطفال الجامعي الدكتورة ثناء الخطيب بضرورة تعرض الأطفال لأشعة الشمس يومياً لمدة عشر دقائق للحصول على فيتامين دال كونها مصدره الأساسي ولقلة وجوده في الغذاء.

ويوجد فيتامين دال في عدد قليل من الأغذية منها السمك والبيض وتختلف أعراض نقصه حسب عمر الطفل كما أوضحت الخطيب لـ سانا حيث تظهر لدى الرضع على شكل تقوس الساقين وما يعرف بالخرع أو الكساح وتأخر المشي وزيادة الاستعداد للإصابة بالالتهابات وخاصة الصدرية.

أما لدى الأطفال بعمر السنة وأكبر فتتجلى أعراض نقص الفيتامين وفق الاختصاصية على شكل وهن وتعب عام وضعف عضلي ويمكن تشخيصه من خلال تحليل يحدد نسبة وجوده.

ونصحت الدكتور الخطيب بالتعرض لأشعة الشمس بشكل يومي لمدة عشر دقائق في الفترة بين الـ 11 والـ 2 ظهراً وعدم الإطالة تجنباً لاحمرار الجلد مبينة أن ذلك يسهم بتأمين حاجة الجسم من فيتامين دال بشكل جيد وفي حال عدم إمكانية الحصول عليه من أشعة الشمس أو تناول طعام مدعم به يمكن أخذه عبر مكملات بعد استشارة الطبيب.

ولفتت الدكتورة الخطيب إلى أن نسبة حدوث نقص فيتامين دال لدى الرضع انخفضت بشكل كبير نتيجة إعطائه بشكل وقائي عبر مكملات منذ الولادة بينما يلاحظ ازدياد نقصه في الفئات العمرية الأكبر ولا سيما لدى المراهقين رغم تعرضهم للشمس.