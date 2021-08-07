درويش: وضع المجموعة الغازية الأولى في محطة توليد الرستين بالخدمة قبل نهاية العام

اللاذقية–سانا

أوضح الدكتور المهندس علي درويش عضو لجنة الإشراف الرئيسة لتنفيذ أعمال مشروع محطة توليد الرستين باللاذقية أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة لإنجاز المراحل وفق الجدول المحدد متوقعاً دخول المجموعة الغازية الأولى الخدمة قبل نهاية العام ويليها دخول المجموعة الغازية الثانية في بداية العام القادم ليصار إلى دخول المجموعة البخارية في وقت لاحق.

وبين درويش أن مجموعة التوليد الغازية ستعمل أولاً على الدارة الوسيطة ولاحقاً بعد اكتمال مجموعة التوليد البخارية مع ملحقاتها ستنتقل إلى العمل وفق مبدأ الدارة المركبة حيث تحقق مردوداً حرارياً كبيراً يتجاوز 48 بالمئة لافتاً إلى وصول مجموعة التوليد الغازية الأولى إلى الموقع خلال الأسبوع القادم بعد استكمال كل التجهيزات والأعمال.

وأوضح المهندس المساعد محمد محمود المسؤول عن أعمال التنفيذ في الشركة العامة للبناء أنه تم استكمال أعمال البنى التحتية لاستقبال وتركيب المجموعة الغازية الأولى وبالتوازي يتم تجهيز البنية التحتية للمجموعة الغازية الثانية.

وأكد المهندس عبادة عصيفوري من فريق الإنشاء السريع بالمؤسسة العامة للبناء والتعمير المشرف على إنشاء وتنفيذ القاعدة البخارية استمرار العمل على مدار الساعة دون توقف لإنجاز المطلوب حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 50 بالمئة.

وأكد عدد من العمال والفنيين في المشروع أنهم يبذلون كل ما بوسعهم لإنجاز الأعمال الكفيلة بوضع المشروع في الخدمة في أسرع وقت وفق أفضل المواصفات ووضع المشروع بالخدمة بما يؤمن المزيد من الطاقة الكهربائية للمواطنين ويخفف الأعباء عنهم.

نورالدين يونس ورشا رسلان