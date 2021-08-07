شركة كهرباء الحسكة: ورشات الصيانة على أهبة الاستعداد لمعالجة الأعطال الناتجة عن الرياح القوية

الحسكة-سانا

تواصل ورشات الشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية جراء الظروف الجوية غير المستقرة والرياح القوية التي تسود المحافظة.

وبين مدير الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الصيانة على أهبة الاستعداد للمباشرة بأعمال الصيانة لدى استقرار الظروف الجوية والرياح القوية التي أدت إلى حدوث أعطال في الشبكات الكهربائية المنخفضة في المدينة إضافة للعمل على صيانة أعطال الشبكات الكهربائية ذات الاستطاعات المختلفة في باقي المدن والأرياف.

ولفت إلى الصعوبات في تأمين وشراء قطع التبديل والصيانة نتيجة ضعف التحصيل المالي من قبل المشتركين.

وتتعرض محافظة الحسكة منذ صباح اليوم لحالة عدم استقرار جوي أدت إلى هطولات مطرية صيفية خفيفة أعقبتها أجواء مغبرة ورياح قوية.