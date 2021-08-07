العراق..القبض على إرهابي وإحباط محاولة إحراق محطة كهربائية متنقلة

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على أحد الإرهابيين وأحبطت محاولة إحراق محطة كهربائية متنقلة في العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه “أن قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية ومفرزة من جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب بعد نصب كمين محكم في منطقة “العريفية” فيما تم اعتقال ثلاثة متهمين كانوا يخططون لإحراق محطة كهربائية متنقلة في منطقة العبيدي شرق بغداد”.

وكانت القوات العراقية أحبطت أمس محاولة إرهابيين تفجير برج للطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار فيما تعرضت أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى لاعتداءات إرهابية طالت 13 برجاً الأسبوع الماضي.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في عدد من المناطق العراقية حيث ألقت الأسبوع الماضي القبض على سبعة إرهابيين بمحافظة نينوى.