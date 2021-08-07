العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة باتجاه الأراضي المحتلة.

وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن زورقاً حربياً للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لافتة إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

من ناحيتها ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران العدو الحربي خرق الأجواء اللبنانية اليوم وحلق على علو متوسط فوق منطقة أعالي كسروان وفوق جزين في الجنوب اللبناني.

إلى ذلك طلبت وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة التقدم بشكوى ضد الكيان الإسرائيلي لإدانة القصف الذي تعرض له لبنان بتاريخ 4 و6 آب 2021 بأشد العبارات.

وأكدت عكر أن القصف الإسرائيلي للبنان يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادته ولميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وخاصة القرار 1701.