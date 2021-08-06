مصادر إعلامية إسبانية كشف عن تفاوض سان جيرمان مع ميسي لضمه لصفوفه

باريس-سانا

كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتواصل مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للانتقال إليه بعد رحيله عن برشلونة الإسباني.

وأفاد برنامج “كواترو” الرياضي الإسباني بأن ميسي تحدث مع مواطنه ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان عقب تأكد رحيله عن برشلونة.

وأشار البرنامج إلى أنه عقب اتصال ميسي وبوكيتينو بدأ النادي الفرنسي على الفور المفاوضات مع ممثلي النجم الأرجنتيني بشأن حسم الصفقة القادمة موضحاً أن سان جيرمان قدم لميسي كل الضمانات ضد المشاكل الضريبية والقانونية التي عانى منها اللاعب لسنوات في إسبانيا.

وكان برشلونة أعلن أمس رسميا أن ميسي لن يستمر مع النادي بسبب مشاكل اقتصادية وقانون سقف الرواتب في الدوري الإسباني.