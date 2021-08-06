أول ذهبية للسيدات في التسلق بأولمبياد طوكيو تذهب إلى سلوفينيا

طوكيو-سانا

توجت السلوفينية يانيا غارنبيت بالميدالية الذهبية لمسابقة التسلق فردي السيدات في أولمبياد طوكيو 2020 لتصبح أول متوجة بهذه الميدالية.

ووفقاً لموقع سبورت فازت غارنبيت “22 عاماً” بالجولة الأخيرة لمسابقة تسلق الحوائط متفوقة على باقي المنافسات فيما حصدت اليابانية نوناكا ميهو الميدالية الفضية وذهبت الميدالية البرونزية إلى مواطنتها اكيو نوغوتشي.

وتعتبر رياضة التسلق واحدة من ضمن 4 رياضات سجلت ظهورها الأول في الأولمبياد عبر دورة طوكيو حيث فاز الإسباني البرتو غينيس بالميدالية الذهبية لفئة الرجال أمس الخميس.