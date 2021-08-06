روسيا تعرب عن قلقها من تسرب مسلحين من أفغانستان إلى آسيا الوسطى

نيويورك-سانا

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن قلق بلاده من تدهور الأوضاع في أفغانستان ومن خطر تسرب المسلحين منها إلى دول آسيا الوسطى.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن نيبينزيا حذر خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم من خطر تسلل المسلحين إلى منطقة آسيا الوسطى بما في ذلك عمليات التسلل “تحت غطاء اللاجئين” واصفاً الوضع في أفغانستان بأنه “مخيب للآمال ومثير للقلق”.

وكان مسلحو حركة طالبان كثفوا اشتباكاتهم مع القوات الأفغانية وشنوا العديد من الهجمات ليوسعوا رقعة هيمنتهم على البلدات الحدودية واستولوا على عشرات الأحياء والمعابر الحدودية في الشهور القليلة الماضية.