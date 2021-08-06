قاليباف ينتقد الهيمنة الأميركية على المنظمات الدولية

طهران-سانا

انتقد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف هيمنة بعض الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة على المنظمات الدولية.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قاليباف قوله خلال لقائه في طهران رئيس اتحاد البرلمانات العالمي دوارت فينتورا باتشيكو قوله إن بعض الحكومات التي لديها المزيد من الأموال والتسهيلات تسيطر على المنظمات الدولية وهنا تتشكل الأحادية داعياً إلى التصدي للأحادية التي تنتهجها واشنطن في سياساتها العدائية ضد الدول.

وأشار قاليباف إلى تجاهل الولايات المتحدة للقرارات التي تصدرها كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وكان قاليباف انتقد أمس السياسات العدائية للولايات المتحدة وفرض عقوبات جائرة على إيران وروسيا وقال إن التعاون العسكري والأمني المشترك بين البلدين في المنطقة يشكل سداً قوياً أمام الإجراءات الأمريكية المزعزعة للأمن والاستقرار.