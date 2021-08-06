الأمم المتحدة تدعو حركة طالبان لوقف هجماتها والالتزام بتسوية سياسية في افغانستان

كابول-سانا

دعت موفدة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز حركة طالبان اليوم إلى وقف هجماتها على المدن والالتزام بتسوية سياسية مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوجيه تحذير واضح للمسلحين بعد أن دخلت الحرب “مرحلة أكثر دموية وتدميراً”.

ونقلت رويترز عن ليونز قولها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان إن “مهاجمة المدن هي عن قصد لإلحاق أضرار جسيمة وإحداث خسائر فادحة في صفوف المدنيين ومع ذلك يبدو أن تهديد المدن الكبرى هو قرار استراتيجي من طالبان” مضيفة إن على الدول التي تتواصل مع المسلحين أن تحذرهم بأن حكومة يتم فرضها بالقوة في أفغانستان لن يتم الاعتراف بها.

وكانت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية ومفاوضي حركة طالبان بدأت العام الماضي لكنها لم تحرز أي تقدم جوهري.

وكثفت حركة طالبان هجماتها على المدن والبلدات الأفغانية في الآونة الأخيرة بهدف السيطرة عليها وحسب تقارير سابقة لمهمة الأمم المتحدة في أفغانستان فإن 5183 مدنياً قتلوا بين شهري كانون الثاني وحزيران الماضيين جراء أعمال العنف في البلاد بزيادة بلغت 47 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.