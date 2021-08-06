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الصحة تعلن إيقاف عمل المنصة الخاصة بإجراء اختبار كورونا بشكل مؤقت

2021-08-06

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة عن توقف المنصة الخاصة بإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا بي سي ار بداعي السفر بشكل مؤقت.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أنه سيتم توقف عمل المنصة لمدة 8 ساعات من الساعة الـ 12 ليلاً اليوم الجمعة الـ 6 من آب ولغاية الساعة الـ 8 من صباح يوم السبت وذلك بسبب أعمال الصيانة الفنية بهدف تحسين الخدمة المقدمة.

وكانت الوزارة أطلقت منذ العام الماضي المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا “بي سي ار” بداعي السفر على موقعها الرسمي.

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