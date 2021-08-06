بعد إعادة تأهيله.. معمل الأبنية يعمل على إنجاز 29 بناء سكنياً مسبق الصنع بتوسع عدرا العمالية

دمشق-سانا

يعمل معمل الأبنية مسبقة الصنع بفرع دمشق للشركة العامة للبناء والتعمير على إنجاز 29 بناء سكنياً مسبق الصنع على الهيكل وفق نموذج B بتوسع عدرا العمالية في ريف دمشق.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمعمل الذي أعيد تأهيله مؤخراً إلى نحو 100 متر مكعب من البيتون المسلح يومياً وفقاً لمدير فرع الشركة بدمشق المهندس نضال سليمان مبيناً أن المعمل تعرض لتدمير وتخريب كامل جراء الأعمال الإرهابية وأعيد تأهيله بعد عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأشار سليمان في تصريح لسانا إلى أن المعمل أحدث عام 1976 ويعد الأقدم في الشرق الأوسط وهو متخصص بإنتاج الجدران والحواجز والأطاريف البيتونية والغرف مسبقة الصنع موضحاً أن المعمل يفتقر إلى اليد العاملة الخبيرة حيث يحتاج إلى 250 عاملاً في حين أن الموجود حالياً 90 عاملاً فقط.

مساحة المعمل تصل إلى نحو 600 متر مربع وفق مديره المهندس فاروق سعيد ويضم قوالب صب بيتون ومجبلين وروافع وآلات ومكنات إنتاجية وفيه عدة خطوط إنتاج جدران وأبنية كاملة وغرف جميعها مسبقة الصنع وحواجز طرقية وأطاريف بيتونية مشيراً إلى أن من مشاريع المعمل عدرا العمالية وضاحية قدسيا.

وأكد سعيد أنه يتم العمل حالياً على العقد 31 المبرم مع المؤسسة العامة للإسكان إضافة إلى سكن إيواء المهجرين لعدرا العمالية بمدة عقدية حتى نهاية العام الجاري موضحاً أن القيمة العقدية لمشروع سكن إيواء المهجرين نحو 1.800 مليار ليرة سورية تم رصدها من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة كخطة إسعافية.

ولفت سعيد إلى أنه تم الانتهاء من مركز إيواء المهجرين في الحرجلة مع تركيب أبنية مسبقة الصنع وكسوة كاملة لكل الشقق السكنية.

من جانبه أوضح الفني المشرف على المعمل أحمد جاد العسل أن المعمل ينتج حالياً جدراناً مسبقة الصنع لمشروع عدرا العمالية وفق طريقتين طريقة صب أفقي وطريقة صب جدران شاقولية بحيث يتم صب البيتون لمدة ثلاثة أيام ويترك لمدة أسبوع ثم يتم الترحيل إلى أماكن التركيب.

وبين جاد العسل أن الجدران تستهلك كمية وسطية من الباطون بحدود متر وربع المتر في حين يحتاج البرج كاملاً إلى 152 متراً مربعاً ومدة عشرين يوماً ليكون جاهزاً حيث تتم عملية التركيب من خلال رافعة برجية ويتم وضع الجدران بأماكنها المخصصة وربط البراغي مع البلايط والجدران بأعمدة حديدية ثم يتم صب الفواصل.

ولفت جاد العسل إلى أن العمل جار حالياً على إعادة تأهيل وترميم ما هو خارج الخدمة من مجابل وبطاريات وغيره بهدف العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمعمل.

مدى علوش