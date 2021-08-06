سقوط صخرة تزن 16 طناً على خط للسكك الحديدية في روسيا بسبب الأمطار الغزيرة

موسكو-سانا

أعلنت إدارة السكك الحديدية الروسية في الشرق الأقصى أن صخرة تزن 16 طناً سقطت على خط للسكك الحديدية في منطقة فانينسكي بإقليم خاباروفسك الروسي بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الإدارة قولها اليوم إن الصخرة الكبيرة سدت طريق السكة الذي يؤدي من تشيبساري إلى أوست أوروتشي مضيفة إن سائق القطار الذي كان يمر عبر هذا الخط أوقفه وأبلغ الإدارة بوقوع الحادثة.

وأوضحت أن الصخرة سقطت على الخط من منحدر جبلي بعدما جرفتها الأمطار الغزيرة غير الطبيعية مشيرة إلى أنها أرسلت قطاراً خاصاً لإزالة الصخرة وتبين أن وزنها يبلغ نحو 16 طناً ولافتة إلى أن عملية إزالتها من خط السكة الحديدية واستئناف حركة القطار تمت بسرعة.