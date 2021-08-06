صيانة وتأهيل طرق بمدينة اللاذقية

اللاذقية-سانا

تابعت ورشات فرع الاسكان العسكري 2 أعمالها اليوم بصيانة وتأهيل عدد من الطرق في مدينة اللاذقية ضمن العقد الموقع مع مجلس المدينة بموجب المنحة الحكومية البالغ قيمتها 300 مليون ليرة.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس محمد امين عليان في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الورشات تركزت اليوم على قشط المواقع المخربة على طريق دوار هارون وشارع سورية الواصل من الدوار باتجاه دوار اليمن.

ولفت إلى أن الطريق يشهد يوميا حركة مرورية كثيفة وتم اختيار يوم العطلة لتنفيذ هذه الأعمال تفاديا للازدحام باعتباره أحد الشوارع الرئيسة في المدينة مؤكدا أن العمل يتم وفق الاشتراطات المطلوبة من قشط المواقع المخربة والتنظيف ورش مادة ام سي زيرو والتعبيد بالسماكة المطلوبة بإشراف من مجلس المدينة.