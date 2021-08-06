1099 وفاة وأكثر من أربعين ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

عواصم-سانا

سجلت البرازيل 40054 إصابة جديدة و1099 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة البرازيلية وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 20 مليونا و66587 منذ ظهور الجائحة في حين ارتفع مجمل الوفيات إلى 560706 حالات.

وتسجل البرازيل حاليا ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تحتل الترتيب الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

بدورها سجلت المكسيك 21569 إصابة جديدة و618 حالة وفاة ما يرفع مجمل الإصابات إلى مليونين و922663 والوفيات إلى 243165 حالة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى ثلاثة ملايين و784433 بعد تسجيل 3448 إصابة جديدة بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 91754 بعد تسجيل 24 حالة جديدة.