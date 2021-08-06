إخماد حريق جبل كفرلاها بمصياف وفرق الإطفاء تعمل على تبريد بؤر النيران

حماة-سانا

أخمدت فرق إطفاء حماة صباح اليوم الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في الحراج الجبلية بمنطقة كفرلاها عين الخنزير غرب مدينة مصياف بريف المحافظة الغربي.

وذكر مدير زراعة حماة عبد المنعم صباغ لمراسل سانا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران في ساعات الصباح الأولى فيما تجري حاليا عمليات تبريد بؤر النيران ومراقبتها مدة الـ 24 ساعة المقبلة خشية تجدد اندلاعها.

وتشهد الأحراج في هذه المناطق سنويا اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب.