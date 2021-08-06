إخماد حريق في بلدة المرانة بريف حمص

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني بحمص صباح اليوم حريقا طال مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة ببلدة المرانة بريف المحافظة الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغا حول نشوب حريق بالأراضي الزراعية لبلدة المرانة وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع الأهالي على محاصرة الحريق ومنع امتداده والسيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة.

وكانت فرق الإطفاء أخمدت أمس حريقا نشب بمساحات من الأشجار المثمرة ببلدة كفرام بريف حمص الغربي.