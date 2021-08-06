SCS-NET
الشريط الأخباري

المصرية جيانا تضمن ميدالية رابعة لبلادها في أولمبياد طوكيو

2021-08-06

طوكيو-سانا

ضمنت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 61 كيلوغراما.

وحققت جيانا البالغة من العمر 26 عاما ثلاثة انتصارات متتالية بدور المجموعات على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2- صفر بضربتي “يوكو” ثم على الأوكرانية أنيتا سيروغينا 2 -1 والمغربية ابتسام صديني 5- صفر.

وتبقى لـ جيانا مباراة واحدة في هذا الدور مع الصربية يوفانا بركوفيتش لتحديد صدارة المجموعة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي حيث يضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.

وأحرزت مصر ثلاث برونزيات في الألعاب الاولمبية الحالية عبر سيف عيسى في وزن 80 كيلوغراما وهداية ملاك في وزن 57 كيلوغراما في التايكواندو ومحمد السيد إبراهيم في المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوغراما.

انظر ايضاً

أولمبياد طوكيو.. روسيا تنال ميداليتين جديدتين في الملاكمة

طوكيو-سانا نالت روسيا اليوم ميداليتين جديدتين في منافسات الملاكمة ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved