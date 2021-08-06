المصرية جيانا تضمن ميدالية رابعة لبلادها في أولمبياد طوكيو

طوكيو-سانا

ضمنت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 61 كيلوغراما.

وحققت جيانا البالغة من العمر 26 عاما ثلاثة انتصارات متتالية بدور المجموعات على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2- صفر بضربتي “يوكو” ثم على الأوكرانية أنيتا سيروغينا 2 -1 والمغربية ابتسام صديني 5- صفر.

وتبقى لـ جيانا مباراة واحدة في هذا الدور مع الصربية يوفانا بركوفيتش لتحديد صدارة المجموعة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي حيث يضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.

وأحرزت مصر ثلاث برونزيات في الألعاب الاولمبية الحالية عبر سيف عيسى في وزن 80 كيلوغراما وهداية ملاك في وزن 57 كيلوغراما في التايكواندو ومحمد السيد إبراهيم في المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوغراما.