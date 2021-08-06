SCS-NET
الشريط الأخباري

اندلاع حريق في جبل كفرلاها بريف حماة وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

2021-08-06

حماة-سانا

اندلع حريق الليلة في منطقة جبل كفرلاها عين الخنزير غرب مدينة مصياف بريف حماة فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماده .

وقال مدير الزراعة في حماة عبد المنعم صباغ في تصريح لمراسل سانا إن “فرق الإطفاء التي وصلت إلى مكان الحريق في أحراج عين الخنزير غرب مدينة مصياف تمكنت من إخماد أجزاء من الحريق”.

وأضاف صباغ أن فرق الإطفاء تواصل العمل للسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المناطق المجاورة .

وتشهد الأحراج في هذه المناطق سنويا اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب.

انظر ايضاً

إخماد حريق اندلع بمحيط بلدتي تنورين وعش الشوحة بريف حمص

حمص-سانا أخمدت فرق الإطفاء بحمص اليوم حريقاً اندلع بأعشاب يابسة وأشجار زيتون بمحيط بلدتي تنورين …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved