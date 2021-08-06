اندلاع حريق في جبل كفرلاها بريف حماة وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

حماة-سانا

اندلع حريق الليلة في منطقة جبل كفرلاها عين الخنزير غرب مدينة مصياف بريف حماة فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماده .

وقال مدير الزراعة في حماة عبد المنعم صباغ في تصريح لمراسل سانا إن “فرق الإطفاء التي وصلت إلى مكان الحريق في أحراج عين الخنزير غرب مدينة مصياف تمكنت من إخماد أجزاء من الحريق”.

وأضاف صباغ أن فرق الإطفاء تواصل العمل للسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المناطق المجاورة .

وتشهد الأحراج في هذه المناطق سنويا اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب.