حفل فني في مرمريتا ضمن فعاليات اليوم السابع من مهرجان القلعة والوادي

حمص-سانا

اختتمت فعاليات اليوم السابع من مهرجان القلعة والوادي بحفل فني في شارع المطاعم بمرمريتا أحياه الفنان ريمون معماري بحضور جمهور كبير من أهالي وادي النضارى ووفود من عدة محافظات.

وتضمن الحفل فقرة عزف على الكمان للفنان شادي تمور و َمجموعة من الأغاني الوطنية والشعبية.

وفي لقاء لـ سانا بين “جان ديب” من أهالي مرمريتا أن المهرجان عكس صورة جميلة عن المنطقة داعياً المغتربين للعودة والتمتع بطبيعة المنطقة الخلابة ومقوماتها السياحية.

المغترب “جاد سلوم” قال إن المهرجان بات فرصة لنا نلتقي فيه كل عام مع الأصدقاء والأحباب حيث بات يشكل حالة سياحية هامة في منطقة الوادي.

السيدة “زينة حنا” رأت أن ما تشهده منطقة الوادي من احتفالات وفعاليات متنوعة يجتمع بها الناس كباراً وصغاراً تحمل الكثير من معاني الحب لسورية التي تتعافى حيث نجتمع في كل ساحة ومنطقة وشارع نحتفل بهذا المهرجان الذي غدا جزءاً من منطقة الوادي.

“فيصل فياض” من محافظة دير الزور قال إن المهرجان غني ومنوع وعكس صورة جميلة عن الحياة في المنطقة.

لارا أحمد و مثال جمول