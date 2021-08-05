حريق هائل يدمر بلدة تاريخية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن-سانا

تسبب حريق هائل اجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية بتدمير بلدة غرينفيل التاريخية الصغيرة الواقعة شمال شرقي الولاية.

وذكرت مصادر إعلامية أمريكية أن النيران اجتاحت مدينة غرينفيل وهي مجتمع محلي في وادي إنديان تضم عدة مئات من الأشخاص ويعود تاريخ البلدة لمنتصف القرن التاسع عشر .

وأدت النيران إلى انحناء أعمدة الإنارة في الشوارع ولم يتبق سوى عدد قليل من المباني القديمة.

وفي نهاية تموز الماضي ارتفعت مساحة الأراضي المحترقة في كاليفورنيا إلى أكثر من 250 بالمئة مقارنة بعام 2020 الذي اعتبر أسوأ عام بالنسبة إلى حرائق الغابات في تاريخ الولاية الحديث.