الجيش اللبناني يحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية عن تبعات عدوانه على جنوب لبنان

بيروت-سانا

حملت قيادة الجيش اللبناني العدو الإسرائيلي المسؤولية عن تبعات عدوانه أمس وفجر اليوم على جنوب لبنان وتغيير قواعد الاشتباك مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة أقصى الضغوط عليه من أجل كبح ممارساته العدائية.

وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن الاجتماع الذي عقد في الناقورة اليوم تطرق إلى العدوان الإسرائيلي الذي تخللته رمايات مدفعية وغارات جوية استهدفت أراضي لبنانية أمس وفجر اليوم مستنكراً بشدة استخدام المجال الجوي اللبناني للعدوان على الأراضي السورية معتبراً أن ما حصل من سقوط صواريخ في لحفد بجبيل ووادي مجدل بالكورة من نتائج لهذه الاعتداءات هو خرق واضح للسيادة اللبنانية.

وشجب الجانب اللبناني ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الرعاة اللبنانيين في الآونة الأخيرة وأدان انتهاكات العدو المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً مجدداً التأكيد على التزامه بالقرارات الأممية وخاصة القرار 1701 ومندرجاته كافة.

وشدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة ومنها المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر وبقعة بي واحد المحتلة والنقاط السبع عشرة الجديدة التي اعتبرت خرقاً دائماً.