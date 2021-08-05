الصين توفر ملياري جرعة من لقاحات كوفيد 19 لدول العالم

بكين-سانا

أعلنت الصين اليوم أنها ستوفر ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لدول العالم خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله في رسالة إلى الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون بشأن لقاحات فيروس كورونا أن ” الصين ستوفر ملياري جرعة من لقاحات كوفيد 19 للعالم” مضيفاً أنها ” ستقدم مئة مليون دولار لبرنامج كوفاكس خلال هذا العام”.

ووفق موقع وورلد ميترز فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الصين 93374 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 4636 حالة وفاة.