رئيسي: التعاون بين موسكو وطهران عامل فعال ورادع للنزعة الأحادية في العالم

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن التعاون بين إيران وروسيا يمثل عاملاً فعالاً ورادعاً للأحادية في العالم مشدداً على أن العلاقات بين البلدين يجب أن تدخل مرحلة جديدة مع ضرورة اتخاذ خطوات أساسية لتطويرها الشامل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن رئيسي قوله خلال لقائه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في طهران اليوم إن حجم التعاون بين إيران وروسيا جيد ولا توجد عقبة أمام التطور الشامل للعلاقات بين البلدين مؤكداً عزمه على اتباع سياسات الاقتصاد المقاوم بهدف الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية لإيران لمواجهة الحظر الجائر من قبل الولايات المتحدة وأوروبا.

بدوره شدد فولودين على ضرورة زيادة التعاون بين البلدين في جميع المجالات للتغلب على العقوبات التي فرضت عليهما من قبل الدول الغربية.

وخلال لقاء بين فولودين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف انتقد قاليباف السياسات العدائية للولايات المتحدة وفرض عقوبات جائرة على إيران وروسيا وقال إن التعاون العسكري والأمني المشترك بين البلدين في المنطقة يشكل سداً قوياً أمام الإجراءات الأمريكية المزعزعة للأمن والاستقرار.

وأكد قاليباف على ضرورة تعزيز مستوى العلاقات الودية بين طهران وموسكو في مختلف المجالات وخاصة في مجال التبادلات الاقتصادية والتجارية.