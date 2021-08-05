بتكلفة 165 مليون ليرة… تنفيذ مشاريع تأهيل وتعبيد عدد من الطرقات في ريف دير الزور

دير الزور–سانا

باشرت ورشات الشركة العامة للطرق والجسور في المنطقة الشرقية تنفيذ مشاريع تأهيل وتعبيد عدد من الطرقات في ريف محافظة دير الزور بالتعاقد مع مديرية الخدمات الفنية.

وذكر رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية المهندس أكرم العبود في تصريح لمراسل سانا أنه ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية يتم العمل على تنفيذ 9 عقود لمشاريع تعبيد وتأهيل عدد من الطرقات في ريف محافظة ديرالزور تشمل “طريق العبد موحسن وطريق البوليل الطوب وطريق سعلو بقرص وتعبيد طريق الجفرة ومد مجبول إسفلتي لطريق الجفرة الرئيسي في ريف المحافظة الشرقي وطريق حطلة- مراط – مظلوم- خشام في ريف المحافظة الشمالي وطريق البغيلية عياش وطريق الخريطة الشميطية وطريق المسرب الطريف ومد مجبول إسفلتي لطريق الخريطة- الشميطية في ريف المحافظة الغربي بتكلفة إجمالية تبلغ 165 مليون ليرة سورية.

بدوره أوضح مدير فرع الشركة العامة للطرق والجسور المهندس عزيز عزي أن العقود تتضمن أعمال مواد منتخبة ورش مادة “إم سي زيرو” إضافة إلى مد عدد من الطرق بالمجبول الإسفلتي لافتاً إلى أن العمل يجري بوتيرة متسارعة للانتهاء من كل الأعمال خلال فترة الصيف ووضع هذه الطرقات في خدمة الأهالي.