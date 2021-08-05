التربية تصدر برنامج امتحان الدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم برنامج امتحان الدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لمن تنطبق عليهم شروط المرسوم 181 للعام 2013.

وحددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم موعد تسجيل التلاميذ الذين تنطبق عليهم شروط التقدم للدورة الاستثنائية اعتباراً من الـ 8 من آب الجاري ولغاية الـ 10 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أنه ووفقاً لشروط المرسوم يقبل للتسجيل في الدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لعام 2021 التلاميذ المسجلون لدورة 2021 والذين لم يتمكنوا من تقديم امتحان مادة أو أكثر أو دورة امتحانية بسبب إحدى الحالات المذكورة في المادة 4 من تعليمات المرسوم ومنها الطالب الذي لم يتقدم للامتحان إثر حالة وفاة أحد أفراد أسرته خلال مدة الامتحان من (الوالدين والأخوة والأخوات حصراً) وأيضاً الحالات الاضطرارية القاهرة الخارجة عن إرادة التلميذ التي يقدرها مدير التربية ويوافق عليها وزير التربية وفي حالة المرض الشديد الذي يقضي دخوله أحد المشافي ويكون مؤيداً بوثيقة تثبت ذلك بعد تصديق الصحة المدرسية إضافة إلى حالات يقدرها وزير التربية.

وأوضحت الوزارة أنه لا يستوفى من التلاميذ الذين سيتقدمون للدورة الثانية الاستثنائية أي رسوم ويتم اعتماد الرقم الامتحاني نفسه الذي اعتمد للتسجيل بالدورة الأولى مبينة أن مديرية الامتحانات توافى بأعداد التلاميذ المقبولين للدورة الثانية الاستثنائية وأسماء المراكز المعتمدة في كل محافظة حتى غاية الـ 13 من آب الجاري كحد أقصى.

ويمكن للراغبين الاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بحالات الطلاب المسموح بتقدمهم للدورة الثانية الاستثنائية ومراكز المحافظات التي يمكن التقدم فيها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وانتهت في الـ 16 من حزيران الماضي امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2021 فيما انتهت في الـ 20 من الشهر ذاته امتحانات الشهادة الإعدادية الشرعية.

رحاب علي