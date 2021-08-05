الصين: تصنيع أول روبوت لتجميع مكونات المباني

بكين–سانا

طورت شركة المجموعة الصينية المحدودة لعلوم وصناعة السكك الحديدية والمجموعة الصينية لهندسة بناء السكك الحديدية أول روبوت لتجميع مكونات المباني في مقاطعة جيانغسو شرق الصين.

وقال مسؤولون في الشركتين إنه تم تزويد الروبوت بـ 72 جهاز استشعار و50 كاميرا ويبلغ طوله 80 متراً ويزن 460 طناً ويمتد نطاقه الفعال إلى 69 متراً ويمكنه تركيب دعامات يصل وزنها إلى 120 طناً ولديه مرونة عالية وقدرة على تجاوز العوائق.

ومن المخطط استخدام هذا الروبوت في بناء أحد خطوط المترو في مدينة قوانغتشو.

وحسب خبراء تصل دقة القياس بالنسبة للروبوت إلى 10 ملليمترات في تحديد المواقع وتم التقدم بطلب للحصول على براءتي اختراع له على المستوى الوطني.