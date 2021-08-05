المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية صربيا الجديد لدى سورية

دمشق-سانا

تسلم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ظهر اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير رادوفان ستويانوفيتش سفير جمهورية صربيا الجديد لدى سورية.

ورحب الوزير المقداد بالسفير ستويانوفيتش متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتعزيز العلاقات بين البلدين مؤكداً أن العلاقات بين سورية وصربيا هي علاقات صداقة تاريخية.

وأكد السفير ستويانوفيتش عمق علاقات الصداقة التي تجمع سورية وصربيا وعبر عن تطلعه إلى العمل من أجل تطوير هذه العلاقات وتوسيعها في المجالات كافة مشيراً إلى وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين والتي يمكن تحديثها وتفعيلها لتعزيز هذه العلاقات.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين والدكتور سامي سلامة مدير إدارة المراسم والدكتور لؤي فلوح مدير إدارة أوروبا والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام ورؤى شربجي من مكتب الوزير.