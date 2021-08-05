سيدني الأسترالية تسجل معدل إصابات قياسي بكورونا والسلطات توسع تدابير الإغلاق

سيدني-سانا

أعلنت السلطات في ملبورن عن إغلاق عام للمرة السادسة وسط انتشار عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا في سيدني كبرى المدن الأسترالية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين في قطاع الصحة قولهم اليوم “إن كل الإصابات الجديدة تقريبا سجلت في سيدني والقليل منها في مناطق أخرى ما دفع رئيسة وزراء الولاية غلاديس بريجيكليان إلى توسيع قيود ملازمة المنزل”.

وشددت بريجيكليان على أهمية أن يتقدم الجميع من الأعمار كافة للحصول على اللقاح.

ودفعت خمسة اختبارات إيجابية في نيوكاسل شمال سيدني السلطات إلى إغلاق المدارس وإبلاغ السكان بوجوب ملازمة منازلهم لمدة أسبوع على الأقل.

وتوفي خمسة أشخاص تراوحت أعمارهم بين الستينيات والثمانينات في سيدني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لم يكن قد تم تلقيح أي منهم بشكل كامل.

وبعد ستة أسابيع من مطالبة سكان سيدني البالغ عددهم خمسة ملايين بالبقاء في منازلهم ارتفع عدد الإصابات الجديدة بولاية نيو ساوث ويلز إلى 262 وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء.

وتجنبت أستراليا السيناريو الأسوأ حتى الآن منذ تفشي الوباء لكن السلطات تكافح لاحتواء التفشي السريع للمتحور دلتا.