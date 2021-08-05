صندوق المعونة الاجتماعية: على المسرحين الحاصلين على وظيفة مراجعة فروع الصندوق واستكمال بعض الإجراءات

دمشق-سانا

دعا الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المقبولين في برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الذين باشروا بإحدى الوظائف العامة نتيجة المسابقة المركزية للمسرحين إلى مراجعة فروعه في المحافظات لاستكمال بعض الإجراءات التي تتعلق بصرف المكافآت الشهرية المستحقة لهم ضمن البرنامج.

ووفق المدير العام للصندوق المهندس لؤي العرنجي فإن فترة المراجعة بين الـ 9 والـ 12 من آب الجاري موضحاً أن الأوراق المطلوبة هي “نسخة عن المباشرة في الجهة التي تعاقد معها المسرح أو بديل عنها أو جدول لجميع المسرحين الذين باشروا في نفس الجهة وصورة عن البطاقة الشخصية لكل مستفيد مقبول في البرنامج”.

وأكد العرنجي في تصريح لـ سانا أنه على المسرحين الذين حصلوا على فرصة عمل عبر المسابقة الأخيرة لهم وباشروا بالجهة المفرزين لها ضرورة مراجعة الصندوق خلال الفترة المحددة والتحلي بروح المسؤولية تجاه هذا الامر حفاظاً على مسار البرنامج الصحيح وتفادياً لعملية استرداد “مكافآت شهرية مصروفة لغير مستحقيها”.

وينص برنامج دعم وتمكين المسرحين وفق العرنجي على إيقاف صرف المكافأة الشهرية للمستفيد من البرنامج في حال حصوله على فرصة عمل بإحدى الجهات الحكومية بدءاً من الشهر الذي يلي مباشرته للعمل.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية في شباط 2019 والذي تضمن صرف مكافآت شهرية لمدة عام لكل مسرح غير موظف بالجهات الحكومية ودورات تدريب متنوعة ومنح قروض لإقامة مشاريع صغيرة.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت في أيلول الماضي عن مسابقة واختبار للمسرحين لتعيينهم بوظائف بعدد من الجهات الحكومية من الفئات الأولى وحتى الخامسة ولا تزال قرارات فرز الناجحين منهم تصدر تباعاً.