الصين تستنكر موافقة واشنطن على بيع أسلحة لتايوان

بكين-سانا

استنكرت الصين اليوم موافقة وزارة الخارجية الأميركية على بيع أسلحة لتايوان مؤكدة معارضتها الشديدة لهذه الخطوة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله اليوم إن “الصين قدمت احتجاجا رسميا للجانب الأميركي وستتخذ بحزم إجراءات مضادة مشروعة وضرورية في ضوء تطور الوضع”.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان “وكالة تعاون الأمن والدفاع” في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أمس ان وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع 40 نظاما مدفعيا “هاوتزر” إلى تايوان في صفقة قيمتها 750 مليون دولار.

وجددت الصين الشهر الماضي معارضتها الشديدة لأي نوع من التواصل العسكري بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان الصينية.

وسبق أن طالبت الصين الولايات المتحدة بالالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة وبالبيانات المشتركة الصينية الأميركية الثلاثة والتوقف فوراً عن أي شكل من الاتصالات الرسمية مع تايوان تلافياً لمزيد من تقويض العلاقات الصينية الأميركية والاستقرار عبر مضيق تايوان.