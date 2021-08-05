ثقافي سلمية يستضيف عرضاً مسرحياً بمناسبة أداء القسم وعيد الجيش

حماة–سانا

استضافت خشبة مسرح المركز الثقافي في سلمية عرضاً مسرحياً وفنياً راقصاً قدمته فرقة المحترفين الإبداعية بمناسبة أداء السيد الرئيس بشار الأسد للقسم الرئاسي وعيد الجيش العربي السوري.

العرض الذي قدم ضمن فعالية حملت عنوان “هوية الكرامة” تعبيراً عن انتصارات الجيش العربي السوري وصموده في وجه الإرهاب تألف من قصتين روت أولاهما بعنوان “حكاية شهيد” قصة امرأة جولانية استشهد زوجها وطفلتها إثر غارات صهيونية تعرض لها الجولان السوري المحتل حيث تتعامل هذه المرأة مع الدمية وكأنها ابنتها ثم تتشكل لديها حالة تحول تكسر خلالها ما انتابها من ضعف وتنتقل إلى حالة التحدي والنضال ضد العدوان الصهيوني مؤكدة أن المرأة السورية مصنع للبطولة والفداء تحمي أرضها وعرضها.

وحكت القصة الثانية عن تصدي بواسل الجيش للإرهاب وارتقاء الكثير من أبطاله برصاص الغدر والخيانة الموجهة من قبل عملاء الغرب الذين حاولوا كسر عزيمة الشعب السوري وجيشه الباسل لكن جميع محاولاتهم البائسة باءت بالفشل ليؤكد جيشنا أنه مستمر في تحرير ربوع الوطن من الإرهاب وداعميه.

وتحدث المهندس عبد الكريم الشيحاوي مدير مركز ثقافي سلمية في تصريح لمراسل سانا أن العرض يعكس واقع حال أمهات الشهداء اللواتي يربين أولادهن لكي يضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والذود عن حماه من أجل أن نعيش بسلام وأمان وهو رسالة تعكس انتصار الجيش العربي السوري على الإرهاب.

ووصف معن الحاج أحد الحضور العرض بالعمل الوطني بامتياز وبأنه بطاقة شكر وتقدير لانتصارات الجيش بمناسبة عيد تأسيسه وأنه لولاه ولولا بسالته وتضحياته لما كنا اليوم ننعم بالسلام وهو إحياء لذكرى الشهداء الذين دافعوا عن الوطن وحموا سورية من الإرهاب.