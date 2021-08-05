حماة.. فعاليات توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

حماة-سانا

أقامت مديرية صحة حماة عدداً من الفعاليات والأنشطة الصحية والتوعوية والاجتماعية بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بالتعاون مع مديرية ثقافة المحافظة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.

وبين مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من الأنشطة توعية الأمهات وتشجيعهن على الالتزام بالرضاعة الطبيعية والتركيز على فوائدها للأم والطفل مشيراً إلى أن التوعية مستمرة من خلال الفعاليات والانشطة في جميع المراكز الصحية بالمحافظة.

وتحت شعار “احم شجع ادعم” أقيم في مديرية ثقافة حماة محاضرة بعنوان “فوائد الإرضاع الطبيعي” للدكتور قدور البازو إضافة إلى سكتش مسرحي اشترك فيه رضوان غانم ومحمد نور نجار ومها عدي ونور بيسكي وأخرجه محمد تلاوي مع فقرة فنية قدمتها فرقة الشبيبة بحماة.